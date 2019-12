PopBari | l’ex direttore generale Jacobini girò fondi prima del commissariamento

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Arrivano nuove rivelazioni sulla famiglia, ai vertici della Banca Popolare di Bari. Il 12 dicembre, alla vigilia deldella Banca, Gianluca, ex condell’istituto di credito barese e figlio dell’ex presidente Marco, ha trasferito mediante assegni circolari una somma complessiva pari a 180mila euro dal suo conto della BpB ad uno co-intestato a sé e alla moglie presso Banca Sella. La segnalazione è tra quelle arrivate alla Procura dai commissari della Banca nell’ambito dell’indagine per presunti illeciti nella gestione della Popolare. Il trasferimento di somme disposto da Gianlucaè stato quasi contemporaneo a quello, dello stesso importo, disposto tramite bonifico dal padre, Marco. L’ex presidente Marco, poche oredeldell’istituto ...

