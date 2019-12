Mulino dei Piccoli | primo appuntamento con il cinema

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sabato 28 e domenica 29 dicembre, alle ore 17.00, presso il Nuovo TeatroPacifico, sito in via Appio Claudio, torna ildeicon il film d’animazione “Il Piccolo Principe”. La rassegna, dedicata ai bambini dai 5 anni in su, promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento e prodotta in collaborazione con I Due della Città del sole, giunta alla sua quinta edizione, prevede 8 appuntamenti, da dicembre ad aprile. Accanto agli spettacoli teatrali interattivi che vedono la partecipazione diretta dei bambini attraverso simpatiche comparsate e che da sempre caratterizzano la kermesse, prende spazio il “dei” con la proiezione di film dedicati a tutta la ...

Leggi la notizia su anteprima24

