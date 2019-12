Lodi | 59enne preso a martellate in strada | è grave

Leggi la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un sudamericano di 59 anni &e; stato aggredito per laa colpi di martello oggi pomeriggio nei pressi del palazzo di giustizia di, . La polizia ha fermato poco distante dal luogo dell'aggressione un romeno, che &e; stato arrestato per tentato omicidio. Si tratta del vicino di casa La vittima &e; stata portata al policlinico San Matteo di Pavia dove &e; stato ricoverato in rianimazione. La prognosi &e; riservata. Segui su affaritaliani.it

