Lele Spedicato torna in tv con i Negramaro | ‘La mia cura sono loro’

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il ritorno deiin tv passa attraverso Che tempo che fa. La band capitanata da Giuliano Sangiorgi è ospite del talk show di Fabio Fazio nella puntata in onda domenica 22 dicembre su Rai 2. Questa diventa l’occasione perdire davanti alle telecamere dopo il malore che lo ha colpito lo scorso anno e che aveva fatto temere per la sua salute. Il ritorno diIl gruppo salentino da Fazio parla del documentario L’anima vista da qui disponibile su Raiplay e che racconta gli ultimi 3 anni della band, inclusa chiaramente la vicenda del chitarrista: “Quest’uomo com’èto è pazzesco. Il dono più grande di quest’anno per la nostra vita che verrà” commenta il cantante Giuliano Sangiorgi, enel ringraziare quanti glistati vicino spende parole d’amore per i suoi compagni: ...

