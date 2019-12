Immobile CasaPound | otto persone citate a giudizio per danno erariale

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019)per. Tra questi funzionari del Demanio e del Miur, proprietario della struttura. ROMA –perdalla Corte dei Conti. La decisione di mandare gli indagati a processo è stata presa dai giudici nella giornata di lunedì 23 dicembre 2019. Tra gli imputati ci sono i funzionari del Demanio e del Miur, proprietario della struttura. La prima udienza è stata fissata il prossimo 21 aprile ma il rischio di una battaglia giudiziaria lunga è molto alto visto che ci dovrebbero essere ricorsi da parte sia dell’accusa che della difesa.a processo per la vicenda dell’di. La decisione è stata presa dalla Corte dei Conti di Roma per una mancata riscossione per 15 ...

virginiaraggi : Abbiamo sempre denunciato l'occupazione del palazzo sede di CasaPound in centro a Roma. E abbiamo ottenuto la rimoz… - repubblica : Mancati affitti per per immobile Casapound a Roma, in 8 a giudizio. Corte dei Conti: 'Danno per 4,5 milioni di euro… - repubblica : Mancati affitti per per immobile Casapound a Roma, in 8 a giudizio. 'Danno per 4,5 milioni di euro' [aggiornamento… -