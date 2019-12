Euro 2020 | Campidoglio avvia procedura per selezione Media Partner

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma – Per il supporto promozionale degli eventi di avvicinamento e dell’intera manifestazione di UEFA, in programma dal 12 giugno al 12 luglio del prossimo anno, Roma Capitale si potra’ avvalere di due. La manifestazione sportiva, per il suo 60′ anniversario, si svolgera’ in 12 diverse citta’pee, con la Capitale d’Italia che sara’ protagonista indiscussa: sara’ infatti sede di quattro partite in totale, tra cui la gara inaugurale del 12 giugno Italia-Turchia con annessa cerimonia di apertura, oltre che del concerto inaugurale che si terra’ la sera precedente, l’11 giugno, lungo la Via dei Fori Imperiali. Durante l’intero mese di manifestazione la citta’ sara’ interessata in piu’ zone da una Fan Zone, la piu’ grande mai realizzata inpa, con diverse ...

