Domenica In | Mara Venier e la gaffe in diretta con Ficarra e Picone

Leggi la notizia su blitzquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019)In,e laincon, Foto da video, ROMA -pernell'ultima puntata diIn : 'Salutiamo Salvatoree Valentino Ficone…', ...

RaiUno : E come ogni domenica, il pomeriggio si fa 'in'! ?? Una nuova puntata di #DomenicaIn con Mara Venier e tanti amici st… - MauryKostanzo : Dati veri! #DomenicaIn 17,5% + 18,7% con oltre TRE milioni di telespettatori. Con buon pace dei “wannabe tv show… - ehcate : RT @Iperborea_: Ostetrica: È settembre, la prima puntata di Domenica In e Romina Power, ospite, parla, tra le altre cose, di Mirella, la f… -