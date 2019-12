Sconto di 10 euro sulla spesa con Amazon Prime Now | come approfittarne

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 22 dicembre 2019)vuol fare le cose in grande quest'anno, inviando perfino a casa dei propri iscritti delle lettere per invitarli ad approfittare dei servizi: è successo conVideo e conMusic Unlimited, ed adesso conNow. Non avete mai fatto compere suNow? C'è sempre una prima volta. Pensate che utilizzando il codice'BENVENUTO10' avrete diritto ad un buonodi 10a fronte di un ordine minimo di 50. La promozione risulta valida anche per lo store 'Pam Panorama', con codice'10NEWPAM'. Ricordate, però, che il servizio di consegna a casa dellaalimentare del gigante dell'e-commerce è disponibile solo per alcune città italiane (Milano, Roma e Torino). Se vi trovate altrove difficilmente potrete. In ogni caso, l'occasione resta ottima per tutti quegli utenti che, al contrario, si trovano adesso in quei ...

CouponsOfferte : melysEU Macchina Fotografica di Sport all'aperto di Visione Notturna della casa della Macchina Fotog sconto del 80%… - GianlucaMaestri : Disponibili a catalogo i kit di motorizzazione per i kit di Mantua Model - OptiMagazine : Sconto di 10 euro sulla spesa con #AmazonPrimeNow: come approfittarne -