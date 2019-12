Nessun problema tra Ancelotti e De Laurentiis

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sono state molte le voci circolate sui rapporti tra Aurelio Dee Carlo, allenatore esonerato appena dodici giorni fa dal presidente azzurro. In ogni caso, sembra proprio che tra i due non sia sorta alcuna frizione, anzi. Già da tempo presidente e allenatore si sarebbero messi d’accordo per chiudere l’avventura azzurra nella maniera più pacifica possibile.avrebbe chiesto di andar via solo dopo il passaggio del turno in Champions. Per questo Deha chiuso un occhio sugli insuccessi in campionato maturati fino a dicembre. Il giornalista Carlo Alvino pare confermare questa versione su Twitter: “L’amicizia vera al di là del rapporto professionale racchiusa in un tweet. Quello di Deadper la sua nuova avventura all’Everton. Il resto sono solo inciuci e pettegolezzi di bassa lega. Tra i due stima e rapporti ...

