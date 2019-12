Milleproroghe | via libera «salvo intese» del Consiglio dei ministri

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ildeiha dato il viaal decretocon la formula. È quanto si apprende da fonti di governo.Salta di nuovo la norma «per assicurare...

VittorioCocive1 : Decreto Milleproroghe, via libera del Consiglio dei ministri “salvo intese” - Affaritaliani : Milleproroghe, scontro sulle concessioni. Via libera, ma solo salvo intese - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Milleproroghe, via libera del Cdm 'salvo intese' -