Metro linea 1 Napoli ferma causa guasto di un treno in galleria

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) Lapolitana di1 bloccata adeldi un convoglio innella zona del Rione Alto. Qualche ora fa la Protezione civile della Regione Campania ha comunicato che l'allerta meteo arancione attualmente in vigore su tutta la regione è stata prorogata di ulteriori 24 ore.

Notiziedi_it : Guasti due treni della metro: la Linea 1 si ferma a piazza Dante - barbamob : RT @RobertaFantauz3: Ore 6:30 stazione metro linea A ponte lungo chiusa per guasto tecnico in entrata. In uscita accesso solo per via Gela.… - s0lara : @matematico65 @virginiaraggi Uhm ... In realtà sono sempre stati i 5 S contro il prolungamento della linea c. Inolt… -