Inter-Genoa | Esposito segna il suo primo gol in Serie A – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sebastianoha realizzato ilgol inA contro ilsu rigore: è il secondo 2002 andare in gol in campionato Al 63′ diSebastianoha trovato ilgol inA. Tutto merito sia di Gagliardini, che si è conquistato il calcio di rigore, che di Lukaku che ha lasciato battere quel rigore proprio al 2002. Il giovane attaccante nerazzurro ha bucato Radu con tiro forte angolato esplodendo poi di gioia e venendo sommerso dai compagni. Secondo gol di un 2002 in questo campionato dopo quello realizzato da Traorè dell’Atalanta. Gran gesto di #Lukaku che lascia calciare il rigore al giovane #. Penalty realizzato e 3 0 #.La Curva Nord omaggia poi Romelu con un coro.#pic.twitter.com/jeUmbl4HAO — LucaLeoni1 (@luca leoni1) December 21, 2019 Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : Si discute se Luca Pairetto-arbitro, fratello di Alberto Pairetto, dirigente della Juventus, e figlio di Pierluigi… - Inter : LIVE! Da Appiano Gentile la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Genoa - DiMarzio : ?Destino segnato per #ThiagoMotta in caso di ko con l’#Inter: le ultime sulla panchina del #Genoa -