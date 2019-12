Gossip Uomini e Donne | Giulia e Daniele in crisi? Il gesto non lascia dubbi

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 21 dicembre 2019)Quattrociocche einnamorati: il loro bacio smentisce le voci sullaQuattrociocche, qualche settimana fa al Trono Classico di, ha scelto a sorpresa il corteggiatoreSchiavon, il quale ha risposto immediatamente di sì. Difatti la donna ha dichiarato di aver preso questa decisione così improvvisa perchè continuare il trono sarebbe stata solo una grande perdita di tempo. Ma non è finita qua perchè in questi giorni sono girate voci sui social su una possibiletraSchiavon eQuattrociocche di. Difatti molti, non vedendoli ultimamente spesso insieme sui social, hanno iniziato a fare simili supposizioni. Supposizioni prive di fondamento visto il video che ha pubblicato ieri sera su instagram Daniel Schiavon. Quest’ultimo, infatti, ha mostrato di essere in un locale insieme alla ...

