Uomini e donne: Armando e Veronica rientrano in studio… tra loro è già finita? (Di venerdì 20 dicembre 2019) Armando, pochi minuti dopo la scelta di uscire dallo studio con Veronica, riappare da solo rivelando di essere stato lasciato come “uno sposo che aspetta la sposa al matrimonio“. Armando e Veronica rientrano dunque in studio, inaugurando così la scelta più veloce di sempre. La donna giustifica questo frettoloso rientro così: Io ti ho detto che non uscivo con te perchè non c’erano le basi. Mi hai messa davanti a un bivio. Io stavo uscendo con te, ma tu devi portarmi rispetto. Infervorata Veronica continua così: Mi hai allontanato con la mano mentre ti toglievano il micorofono, mi hai fatto un gesto. Hai detto un sacco di balle e bugie. Armando replica: Ho sempre fatto silenzio davanti a te. Le discussioni le hai sempre innescate tu. Tina e Gianni intervengono attribuendo la colpa ad Armando, accusandolo di aver portato lui la situazione a questo ...

