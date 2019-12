Torino | Cairo esalta Mihajlovic | «Un esempio di forza interiore»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019)incontraper la prima volta dopo l’esonero in granata e lo: «Undisono tornati ad incrociarsi. Per la prima volta, sul palco dei Gazzetta Sport Award 2019, dopo l’esonero del tecnico al Toro. «Ma è stato premuroso, gli sono stato molto grato. Mi ha chiamato diverse volte quando ha saputo della malattia, informandosi sui medici e le strutture. Non è una cosa da tutti. Ha mostrato di volermi bene», ha spiegato l’allenatore del Bologna. E la risposta dinon si è fatta attendere: «Ti trovo benissimo. Hai sempre quella tua grande. Sinisa è un grandeper tutti e lo fa in un modo bello. Tutte le persone che hanno un problema vorrebbero affrontarlo a viso aperto ed è bello che lui abbia detto di non avere meriti. È riuscito a riunire un po’ tutti». Leggi su ...

