The Wolf Among Us 2 è un progetto che riparte da zero con un nuovo motore grafico (Di venerdì 20 dicembre 2019) Quest'anno abbiamo avuto la piacevole sorpresa di conoscere che The Wolf Among Us 2 è vivo e vegeto e si farà. Il gioco originale è stato uno dei primi ad aiutare a diffondere lo stile Telltale. Purtroppo però, stando a quanto dichiarato, il gioco non arriverà presto e nemmeno il prossimo anno. Tuttavia sembra che ci sia un buon motivo e cioè che il gioco è stato creato praticamente da zero.Durante un'intervista, Jamie Ottilie, CEO di LCG Entertainment (lo studio che ora gestisce il vecchio catalogo Telltale), ha confermato che il gioco viene praticamente costruito da zero, usando un nuovo motore in Unreal Engine 4, al contrario del vecchio motore Telltale o Unity, che la compagnia aveva pianificato di utilizzare dopo The Walking Dead: The Final Season.Mentre gli sviluppatori e gli artisti del primo capitolo sono tornati a lavorare sul sequel, sembra che qualsiasi lavoro tecnico sul ...

