Sea Watch 3 dissequestrata | Rackete | “Giustizia vince sempre | ma non saremmo qui se Ue

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Carolaha commentato su Twitter la notizia del ritorno in libertà della Sea3, nave da lei capitanata fino a qualche mese fa: "La giustiziaalla fine. Ma non cimai trovati in questa situazione se l'Unione europea avesse mostrato solidarietà trovando una soluzione in merito alla redistribuzione dei migranti. L'avrebbe dovuta trovare ormai anni fa: è arrivato il momento di agire".

