Maltempo | allerta rossa in Liguria | chiusa l’autostrada A6 tra Savona e Altare

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) In vista dell'di oggi venerdì 20 dicembre sullaverrà chiuso al traffico il viadotto della A6 tra. Un provvedimento in ottemperanza del 'Piano Speditivo della viabilità’ sottoscritto dopo la frana in località Madonna del Monte e il crollo del viadotto dello scorso mese.

fattoquotidiano : Maltempo, forti piogge nella notte a Cagliari: salvati padre e figlia intrappolati nell’auto. Venerdì allerta rossa… - SkyTG24 : Maltempo, allerta arancione su parte del Piemonte per frane e valanghe - TgLa7 : ??ULTIM'ORA??MALTEMPO: INIZIATA LA FASE PERTURBATA SULLA LIGURIA CHE ENTRERA' IN ALLERTA ROSSA DALLE 8 DI MATTINA. La… -