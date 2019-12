Il primo reattore a fusione è quasi pronto: ecco quando verrà acceso il “Sole artificiale” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Scienziati cinesi hanno confermato che HL-2M, il primo reattore a fusione, dovrebbe essere completato ed entrare in funzione entro il 2020. I dettagli Un Sole artificiale al servizio di una nazione. Potrebbe essere acceso molto preso dalla Cina, come trapelato in questi giorni dai media locali: ma di cosa si tratta? Il tokamak HL-2M è … L'articolo Il primo reattore a fusione è quasi pronto: ecco quando verrà acceso il “Sole artificiale” sembra essere il primo su NewNotizie.it.

