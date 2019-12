‘A Tor Bella Monaca non piove mai’ | un quartiere simbolo in un progetto complesso

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) È uscito a novembre A Tornonmai, esordio alla regia di Marco Bocci. Famoso per l’interpretazione del commissario Scialoja nel Romanzo Criminale di Placido, poi per alcune fiction generaliste. Con lo stesso titolo del film tre anni fa ha pubblicato il suo primo romanzo con DeA Planeta. L’attore bravo belloccio e popolare che passa prima alla scrittura e poi al cinema firmando sceneggiatura e regia era unasfida alla critica. Invece Bocci spiazza e spazza via ogni pregiudizio con un esordio molto solido. Inscena un affresco della periferia romana dalla parte dei vinti, quelli onesti che però la vita mastica sempre. Così la cattiveria si rivela ultima carta per tentare la svolta. Ma basterà? È bastata l’attenzione del produttore Gianluca Curti verso la storia di questa famiglia ai margini di Roma, maturata seguendo il romanzo fin dai primi vagiti, e con la sua ...

