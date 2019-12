Wanda Nara su Ivana Icardi | “è ancora piccola”

Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ospite di Chiambretti nel salottino de “La Repubblica Delle Donne” risponde ad alcune domande poste dal conduttore sul suo rapporto con, sorella dell’attuale marito Mauro. Chiambretti domanda: “Ha avuto rapporti con sua cognata o non l’ha più vista? La bellarisponde così: No. Io non avrei mai fatto una cosa del genere, per sanare il rapporto ci vuole un po’ di comprensione. Penso che siapiccola e magari ha voluto cercare questa strada per entrare nel mondo dello spettacolo, però conta di più la famiglia Signorini inoltre rincara la dose sottolineando le precedenti dichiarazioni diche al suo tempo affermò: “usacome un bancomat“. Il direttore di Chi asserisce: Non credo cheavesse bisogno del Bancomat di, fiera della sua indipendenza e ...

