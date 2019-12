Ravenna | strangola la moglie e confessa l’omicidio | arrestato un 39enne

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ennesimo caso di femminicidio in Italia. È successo questa notte in provincia di, dove un uomo hato di aver ucciso la. La coppia ha 2 bambine piccole, che ora sono state affidate ai nonni.ta nella notte C’è poco mistero su questa faccenda. L’Adnkronos infatti ha riportato le dichiarazioni del procuratore capo Alessandro Mancini, a seguito del lungo interrogatorio a Riccardo Pondi,residente a Glorie di Bagnocavallo, provincia di. Nella notte, l’uomo hato e ucciso la, Elisa Bravi di 31 anni. In base al racconto fatto agli investigatori, la notte scorsa l’uomo non riusciva a dormire e così si sarebbe alzato parecchie volte, svegliando la. Ne sarebbe quindi nato un diverbio, poi sfociato in aggressione, dalla quale laha avuto la peggio. Poi ha chiamato i soccorsi Riccardo Pondi hato di ...

