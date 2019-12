Uomini e Donne | Juan Luis è andato a trovare Gemma a Torino | Ho passato la notte

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La puntata di oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, di, dopo le accuse di Armando ache abbiamo ascoltato durante le puntate della scorsa settimana, è iniziata con il consueto sfogo post-puntata di, realizzato al termine della scorsa registrazione:Non ho mai pace. Tina deve sempre mettere quell'amaro, come se me lo meritassi... Le interferenze non mi condizioneranno ma ho conosciuto una parte dimolto fredda che mi spaventa. Avverto la sua insofferenza e questa cosa mi fa male. Vorrei che sia sincero con me, io, con lui, lo sono stata dal primo momento.: "Holacon lui ma si è addormentato..." (Video) 18 dicembre 2019 15:58.

matteosalvinimi : #Salvini: Ho avuto l'onore di lavorare con una delle parti migliori dell'Italia: le Donne e gli Uomini in divisa. ??… - DarioNardella : Grazie a tutto lo staff di #PalazzoVecchio per il lavoro che giorno dopo giorno porta avanti per Firenze! A questi… - ElisaDospina : Da dieci anni le mie immagini sono su siti di incontro e chat a sfondo erotico. Io non chatto mai con nessuno, non… -