Sassoli | premio Sacharov a Tohti detenuto per difesa dei uiguri

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Strasburgo, 18 dic. (askanews) – “Oggi assegniamo ilper la libertà di pensiero al professor Ilham, che non può essere qui con noi essendoin carcere dal 2014”. Così il presidente del Parlamento europeo Davidpresentando il prestigioso riconoscimento assegnato al professor Ilham, da tempo impegnato per ladei diritti della minoranza uigura in Cina e per questo condannato all’ergastolo.con l’accusa di separatismo, sebbene sia sempre stato una voce moderata per la convivenza pacifica. Da oltre vent’anni lavora per promuovere il dialogo e la comprensione reciproca tra glie gli altri popoli cinesi. “Ciononostante, ha ricordato, è stato condannato all’ergastolo”. “La sua lotta, per la quale sta pagando un caro prezzo, ci rende umili e al tempo ...

