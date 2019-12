Nel terzo trimestre l' occupazione resta stabile

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nell'risulta sostanzialmenterispetto alprecedente e in aumento su base annua. Dati istat

matteosalvinimi : #Salvini: Non siamo nel terzo mondo, siamo a Roma. I romani non si meritano una città così, c'è la stazione della m… - SkySport : ?? #Vlahovic nel recupero?? ?? Sinistro vincente dell'attaccante ? Terzo gol in campionato per il serbo #SkySerieA… - milkoscaglione : RT @CorriereG: Sirigu, o di come anche nel terzo millennio si possa capire cosa comporta vestire la maglia granata. -