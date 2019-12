Furia Higuain | il Pipita non prende bene il cambio | gesto contro Sarri

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Si sta giocando il primo match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, sono in campo Sampdoria e Juventus che stanno disputando una stagione di grande intensità. La squadra di Ranieri è reduce dal successo nel derbyil Genoa, gli uomini dihanno vinto agevolmentel’Udinese. Parte subito alla grande la Juventus con il gran gol al volo di Dybala, la Joya sempre più decisiva per questa squadra, reazione per i blucerchiati che hanno raggiunto il pareggio con Caprari. Poi Cristiano Ronaldo sale in cielo e trova il nuovo vantaggio ospite. Nel secondo tempo girandola di sostituzioni, esceed ilnon la, l’argentino furioso in panchina lancia il giubbotto. Ci sarà un chiarimento con? Gol Cristiano Ronaldo, il portoghese vola altissimo:tecnico pazzesco! VIDEOL'articolo, il ...

FURIA_CECA : Giusto la sostituzione di Higuain oggi poco partecipe ,bene il primo tempo ma nel secondo si è visto pochissimo - FURIA_CECA : 'Il Ruggito del Pipita si alza nel cielo di Milano ha raddoppiato la Juventus!! Gonzalo Higuain; al termine di un a… - FURIA_CECA : Se dico che a parte quei tre (Higuain,Dybala,Ronaldo) Demiral ha fatto un partitone e spero di vederlo giocare più… -