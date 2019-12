Ragazzo disabile allontanato dal campo di calcio L' arbitro | posizione non regolamentare

Netflix annuncia Special 2 - rinnovata la serie prodotta da Jim Parsons sulla vita di un Ragazzo gay disabile : Nel recensirla ne avevamo parlato come di una comedy di cui non sapevamo di aver bisogno, e non dobbiamo esser stati gli unici a pensarlo. Netflix, infatti, annuncia finalmente i suoi piani per Special 2, una nuova stagione in otto episodi della serie creata da Ryan O'Connell e prodotta da Jim Parsons. Ispirata all'autobiografia dello stesso Ryan O'Connell, intitolata I'm Special: And Other Lies We Tell Ourselves, la serie racconta della ...