L’avvocato di Koulibaly | “I giocatori nella testa hanno multe e diritti d’immagine”

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Spero che il Napoli lasci stare, lesono una una spada di Damocle inai vari calciatori da molto tempo”. Così Fulvio Marrucco,agente e avvocato di Kalidouè intervenuto a Radio Punto Nuovo sulla infinita querelle. Secondo Marrucco: “Il Napoli come squadra e società, per ricompattarsi, ha bisogno di un gesto che aiuti a risolvere questo problema che indubbiamente al di là della professionalità èdi molti. Si è combattuto, discusso, parlato, non è un problema da poco per la serenità dei calciatori”. E ancora: “Al di là delle, la vicenda che pesa sulladeiè quella deid’immagine: qualcosa che condiziona non solo i, ma anche la società. Quando si parla con gli agenti, la prima cosa che viene richiesta è togliere la vertenza in ballo, quindi arrivare addirittura a posizioni ...

