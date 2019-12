Femminicidio Cavarzere: uccise la moglie a calci e pugni, condannato (Di martedì 17 dicembre 2019) Natalino Boscolo Zemello è stato condannato a 30 anni di carcere: nel 2018, infatti, aveva massacrato la moglie con calci e pugni. Svolta nel Femminicidio di Cavarzere, vicino a Venezia. Era l’8 agosto del 2018 quando il 36enne chioggioto aveva ucciso a calci, pugni e bastonate la moglie Maila Beccarello, 36 anni, nella loro abitazione in provincia di Venezia. Tutto era cominciato da un litigio che è poi sfociato in una tragedia. Femminicidio Cavarzere Si è svolto lunedì scorso il processo che ha portato alla condanna a 30 anni di carcere per Natalino Boscolo Zemello. L’uomo, l’8 agosto 2018, massacrò la moglie Maila con un bastone, le sferrò pugni e calci fino ad ucciderla: il caso è noto come Femminicidio di Cavarzere. Tutto avvenne nell’abitazione della coppia in viale Regina Margherita, in provincia di Venezia. Forse al culmine di una lite iniziata in ...

