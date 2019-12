Charlize Theron | Mio padre meritava di essere ucciso

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sandra Rondini In tour promozionale per il film 'Bombshell', l'attrice ha rievocato la traumatica vicenda vissuta quando aveva solo 15 anni e la madre per poter dfendere sè stessa e la figlia dal marito violento e alcolizzato lo uccise a colpi di pistola Reduce dalla premiere di "Bombshell”,durante le interviste di rito non si è limitata a parlare del film che tratta di di molestie sul lavoro,ma ha deciso di parlare in senso lato delle moleste quotidiane che affrontano le donne, citando come esempio sua madre, "la donna più coraggiosa che abbia mai conosciuto" che il 21 giugno 1991 uccise a colpi di pistola il marito violento e alcolizzato per difendere se stessa e sua figlia. "Era così ubriaco quella sera quando è entrato in casa che faticava a camminare, mentre teneva tra le mani una pistola", ha ricordato l’attrice 44enne in un’intervista con ...

