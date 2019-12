Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | una delle scene di Leia era nei contenuti extra de Il

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019): L'diconcluderà anche la storia die unacon Carrie Fisher usate era già neide Il Risveglio della Forza.: L'diconcluderà la storia digrazie all'utilizzo di alcune sequenze tagliate da Il Risveglio della Forza e unaera già contenuta nel Blu-Ray del film diretto da J.J. Abrams. In un nuovo spot di Episodio IX si vede infatti un breve momento con protagonista Carrie Fisher e si mostra il suo personaggio parlare a Rey, pronunciando anche la frase "Mai sottovalutare un droide". La stessa battuta è presente in una scena presente neidel film Il risveglio della forza con il titolo Jakku Message. Nel videoviene informata di quanto ...

