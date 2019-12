Salvini indignato | ‘Bella Ciao’ in chiesa a Roma ‘ma vi pare normale?’ – VIDEO

Leggi la notizia su inews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Matteosegnala unche è apparso su Facebook pochi minuti fa. In una notissimadidurante un concerto, il coro intona ‘Bella Ciao’. Fino ad oggi ‘Bella Ciao‘ l’avevamo sentita intonare nelle piazze e durante le manifestazioni o le commemorazioni. Come la scorsa settimana quando a Torino sono arrivati prima Greta … L'articolo: ‘Bella Ciao’ in‘ma vinormale?’ –proviene da www.inews24.it.

