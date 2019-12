Realtà virtuale | la sannita SpinVector acquisita dall’azienda LinUp

Trenitalia - la Realtà virtuale sale a bordo del Frecciarossa : dal 16 dicembre al via la sperimentazione : La realtà virtuale sale a bordo dei treni Frecciarossa e sarà a disposizione dei passeggeri, i quali potranno vivere diverse esperienze immersive: dalla sala cinema virtuale fino alla riproduzione di una cabina di guida del Frecciarossa. La sperimentazione durerà sei mesi e sarà disponibile gratuitamente dal prossimo 16 dicembre su una selezione di treni Frecciarossa Roma-Milano. Il progetto è targato AnotheReality, azienda milanese ...

Pelle sintetica Hi-Tech. La nuova frontiera della Realtà virtuale : Pelle sintetica Hi-Tech. La nuova frontiera della realtà virtuale John Rogers, della Northwestern University, insieme ad un team di ricercatori, ha realizzato un nuovo modello di rivestimento artificiale perfettamente aderente al corpo (capace di funzionare senza l’uso di fili o batterie) in grado di simulare la realtà delle sensazioni tattili. Descritta anche su un numero di Nature, la “Pelle sintetica” ha la forma di una sorta di ...

Benvenuti nella Sanità 5.0 : con la rete 5G di TIM effettuata la prima operazione chirurgica in Realtà virtuale : Il 5G rappresenta il futuro delle telecomunicazioni e un assaggio delle enormi potenzialità di tale tecnologia è arrivato da TIM. Ecco tutti i dettagli L'articolo Benvenuti nella Sanità 5.0: con la rete 5G di TIM effettuata la prima operazione chirurgica in realtà virtuale proviene da TuttoAndroid.

Il mistero delle mucche col visore per la Realtà virtuale : Una mucca d’allevamento con un visore per la realtà virtuale è una di quelle immagini così bizzarre e potenti da non poter essere vere. Forse è un’installazione à la Cattelan, o forse un omaggio contemporaneo alla copertina di Atom Heart Mother dei Pink Floyd. Invece, purtroppo o per fortuna, è vera. Una fattoria a nord-ovest di Mosca ha infatti cominciato ad applicare visori per la realtà virtuale sul muso dei bovini, mostrando loro prati ...

Nasce VRUMS : è il primo centro in Italia per la promozione - la fruizione e lo studio della Realtà virtuale : Il 29 novembre 2019 apre VRUMS (Virtual Reality Rooms Italia), il primo centro in Italia per la promozione, la fruizione, lo studio e la divulgazione della realtà virtuale in ogni suo aspetto. Lo spazio di 280 metri quadrati sarà collocato a Bologna in Via Zaccherini Alvisi 8. VRUMS sarà il punto di riferimento a livello nazionale per lo sviluppo di nuove sinergie e ricerche che vedranno l’applicazione della realtà virtuale a diversi comparti ...

La Realtà virtuale in futuro potrebbe aiutare le…mucche a produrre un latte migliore : Se avete letto il titolo della notizia e pensato subito ad un Pesce d'Aprile fuori stagione, tranquilli, ora vi spieghiamo tutto.Recentemente, alcuni allevatori di Mosca, in Russia, hanno effettuato un esperimento piuttosto particolare sulle proprie mucche dotando i bovini di speciali dispositivi VR, non tanto dissimili dai classici HTC Vive e Oculus Rift. Tutto questo per verificare se un'apposita e studiata illusione virtuale apportasse ...

La Realtà virtuale non arriverà su Xbox One e Xbox Scarlett – La motivazione di Microsoft : Attualmente non solo su PC ma anche su PS4, Nintendo Switch e smartphone è possibile giocare in realtà virtuale, l’unica piattaforma che ancora non supporta la suddetta tecnologia è Xbox One e la situazione non cambierà con Xbox Scarlett. Il responsabile della divisione Xbox ha spiegato con una dichiarazione i motivi che spingono l’azienda a non abbracciare la VR. Ecco perchè la realtà ...

Gli studi per rendere la Realtà virtuale un’esperienza tattile : Quando parliamo di realtà virtuale, è inevitabile che ci vengano in mente tecnologie che hanno a che vedere principalmente col nostro senso della vista e quello dell’udito. Eppure è possibile richiamarla anche attraverso altri canali, come quello del tatto. Lo sa bene il folto gruppo di ricercatori che ha lavorato tra diverse università degli Stati Uniti (la Northwestern, in primis) e la Cina per riuscire a sviluppare una pellicola ...

Valve annuncia Half-Life Alyx : Il nuovo spinoff della serie in Realtà virtuale : Anche se molti attendono con ansia Half-Life 3, Valve ha finalmente rotto la maledizione del terzo capitolo che da sempre affligge la software house, basti pensare a Left4Dead 3, Portal 3 e lo stesso Half-Life 3 che non sono mai stati sviluppati, annunciando un nuovo spinoff della saga ma in realtà virtuale. A quanto pare Valve ha deciso di iniziare a sviluppare nuovamente videogiochi ma in realtà virtuale, riportando alla luce ...

E’ di scena la Realtà virtuale VR : premiato lo stand cubano a Tourism Expo Japan 2019 : L’Ambasciata di Cuba in Giappone ha partecipato dal 24 al 27 ottobre al Tourism Expo Japan 2019 ad Osaka. Lo stand ha vinto il premio “Booth Grand Prix” organizzato dalla JATA, l’Associazione del Turismo del Giappone, consegnato dal Presidente Hiromi Tagawa, a Maylem Rivero, consigliere economico commerciale dell’Ambasciata di Cuba in Giappone. La giuria composta da rappresentanti dell’Organizzazione, del ...

La Realtà virtuale che svela il lato nascosto della Gioconda : Un assaggio del museo del futuro grazie alla realtà virtuale, battezzato dall’opera più famosa di Leonardo da Vinci. Con la collaborazione di Htc e dell’azienda francese Emissive, il Louvre ha presentato Mona Lisa: beyond the Glass, la sua prima esperienza Vr realizzata per la più grande mostra dedicata al geniale artista toscano a 500 anni dalla sua morte. Voluto per scoprire i segreti dietro il celebre quadro, i visitatori del museo troveranno ...