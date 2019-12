Rai2 festeggia Natale a casa Battista

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 16 dicembre 2019)Il, su, è già arrivato. Ad aprire le danze deimenti di uno dei periodi più affascinanti dell’anno ci penserà Maurizio, che questa sera, in prima serata, sarà impegnato in un inedito one-man show a tema.sarà una serata dalle mille sfaccettature che, tra gag, risate e spunti di riflessione, ripercorrerà come si siano evolute le tradizioni italiane passando da unpiù canonico a uno più innovativo, iper-moderno e digitale. Il comico romano rifletterà su tutti questi cambiamenti come testimone ed osservatore attento qual è di entrambe le epoche ’storiche’. Gli sketch disi intervalleranno a quelli degli ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, pronti a mettersi in gioco in questa serata di festa e di gioco: dal comico e attore Uccio De Santis al cuoco campione di street food ...

