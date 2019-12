Napoli-Inter | streaming e tv | dove vedere la 18a giornata di Serie A

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 16 dicembre 2019)e tv, 18aIl primo big match dellanon si fa attendere.arriva subito, alla diciassettesimadi campionato, il 6 gennaio alle 20.45.ine in tv: eccovederla La partita sarà visibile su Sky. Ovviamente è possibile poter guardare la diretta anche su siti, ritenuti però illegali come Rojadirecta. Ma non solo, ci sono anche molte alternative: da TvTap per Android He’s goal, StopStream, Cricsports, Live3s e Sports Livesolo per citarne alcuni. Ti stai chiedendole partite di calcio in Diretta? Di seguito abbiamo recensito i migliori siti per guardare le partite di calcio gratis in Diretta. La lista dei migliori siti dilive e in qualità HD che trasmettono laA, laB e la ...

RaiSport : ? Gianni #Rivera alla festa del Milan. 'Con il #Milan un periodo della mia vita importante, in quegli anni abbiamo… - claudioruss : De Laurentiis a @tvdellosport: 'Un intetesse dell'Inter per #Mertens? Ha un contratto con cui puoi andare da tutte… - Gazzetta_it : Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? Beffa Inter, volo Juve: aggancio ?? Milan, festa in bianco ?? Napoli: Torr… -