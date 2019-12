Lady Diana tradita da Carlo | la principessa soffriva per le scappatelle

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ultimamente Giulia De Lellis ha pubblicato un libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”; ma le corna sono un argomento vecchio quanto il mondo, almeno una volta nella vita tutti abbiamo vissuto la sensazione che il nostro partner non fosse fedele e in molti casi si è poi dimostrato che fosse realmente così. Anche la splendida, prima di morire, aveva pubblicamente dichiarato di aver sofferto molto per ledi… Nessuno scappa alle corna, nemmenoD. Anche laaveva avuto a che fare con le corna. Infatti aveva lei stessa dichiarato di essere consapevole delledel marito e di esserne molto ferita. Un dolore viscerale che chi ha provato sa quanto possa essere segnante.si vedeva di nascosto con Camilla eD ne era totalmente a conoscenza; una brutta storia che ha lasciato tutti con ...

Ohjustsmile : RT @peularis: Lady Diana morì la domenica del 31 agosto 1997, nella galleria che passa sotto il Ponte de l’Alma a Parigi. Domani saranno 22… - infoitcultura : Kate Middleton indossa la tiara di Lady Diana: ufficialmente pronta a diventare Regina d'Inghilterra - Xueza_00 : @A_TheCrow_ non penso ma se vuoi ti mando un audio dove auguro a tacconi di ballare la samba con lady diana -