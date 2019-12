La dura vita dell’interprete

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il lavoro degli intepreti è estremamente complesso e, un paio di mesi fa, ne abbiamo avuto una riprova con la celebre foto dell’italiana Elisabetta Savigni Ullmann, un po’ perplessa – eufemismo – al cospetto di Donald Trump alla Casa Bianca. Non sempre però ci è dato sapere come lavorano gli interpreti nei meeting a porte chiuse, laddove si decidono i destini di numerosi temi di interesse globale, dal disarmo alla cooperazione economica. In questo video, l’inteprete professionista Barry Slaughter Olsen spiega quali sono gli aspetti più complicati da gestire in questi incontri, con l’ausilio dei colleghi Katty Kauffman e Adnane Ettayebi. Nel video l’incontro simulato è tra due parlanti (un’anglofona e un ispanico) che si confrontano sul tema della pesca. Slaughter Olsen spiega perché tradurre soltanto quando il parlante ha smesso di esprimersi sia ...

AnnaAscani : “Il tempo è troppo prezioso per passarlo da soli. La vita è troppo breve per non donarla a chi ami. Il cielo troppo… - psicayn : la vita è bella finché dura poco - francesca59m : RT @AlexFerrari8336: A volte tento di mettermi nei suoi panni Scanzi, ma mi risulta parecchio difficile immedesimarmi in una brutta copia d… -