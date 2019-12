Cancello ed Arnone | “Tutela delle disabilità gravi” in discussione

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiCapua (Ce) – Ricorrenti le iniziative culturali promosse dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Ambrosca. Imminente e di notevole valore sociale la prossima, dedicata allagravi: strumenti e soluzioni”, che si svolgerà martedì 17 dicembre – con inizio alle ore 17,30 – nell’Aula consiliare di Piazza Municipio. “L’Istituzione al servizio” il tema del saluto introduttivo del primo cittadino cui farà seguito l’intervento dell’assessore alla Pubblica istruzione, alle Politiche sociali e alla Cultura, Annamaria Di Puorto. Esperti relatori saranno il notaio Paolo De Biase, il presidente della LPH Caserta, Vitaliano Ferrajolo, e il presidente della FAND Caserta, Aldo Di Biase. A seguire il dibattito col pubblico in sala. Il notaio De Biase, che recentemente ha aperto uno studio in Grazzanise, è ...

