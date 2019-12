Android 11 avrà ciò che tutti aspettano da tempo | la modalità scura automatica

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Google conferma che con11, che sarà rilasciato nel corso del 2020, sarà possibile pianificare l'attivazione dellasul proprio smartphone. L'articolo11ciò cheda: laproviene da Tutto

fainformazione : Android Auto: dal 16 dicembre avrà la nuova interfaccia per tutti Android Auto cambia, ma al tempo stesso non sar… - fainfoscienza : Android Auto: dal 16 dicembre avrà la nuova interfaccia per tutti Android Auto cambia, ma al tempo stesso non sar… - HWSWReview : Samsung Galaxy Fold 2 avrà il display in vetro, via -