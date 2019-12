Un polpo cattura un’aquila | le immagini dell’incredibile lotta e del salvataggio

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un grossoè avvinghiato al corpo di un’aquila calva, sta per trascinarla sott’acqua quando degli allevatori si accorgono di quanto sta succedendo e intervengono per salvare il rapace. È l’immagine che si sono trovati davanti dei pescatori canadesi, a Vancouver, che hanno documentato l’episodio, caricando il video sulla pagina YouTube Mowi Canada West. I dueno, e l’animale cerca di trascinare sott’acqua l’uccello. “In 20 anni che lavoro sull’acqua non avevo mai visto niente del genere – ha commentato il pescatore che è intervenuto – Non eravamo sicuri di dover infierire sugli eventi di Madre Natura, ma la scena era straziante”. Video Youtube/Mowi Canada West L'articolo Unun’aquila: ledell’incredibilee delproviene da Il Fatto Quotidiano.

