La bufala di Matteo Salvini contro i celiaci che circola dal 2016 | ci cascano nel 2019

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sono passati circa tre anni, ma una vecchiacontinua a farsi sentire. Un articolo del sito «Il QuotiDAINO» dal titolo «Ultim’ora,: «Ici costano troppo. Che si integrino e mangino come tutti gli altri»» del 23 marzotorna ogni tanto are e mietere vittime, indignate come non mai. Ecco la condivisione di Rosario del 13 dicembre: Non sono mancate le reazioni da parte degli utenti, tra commenti e condivisioni, attaccandodescrivendolo in ogni modo e ricoprendolo di insulti. Lo stesso Rosario lo definisce «mascalzone e farabutto» oltre che «filetto del fango». Parole mai dette da. Ecco il testo dell’articolo pubblicato sul sito “satirico”, già sto da Bufale e dintorni nel, dove ivengono “paragonati” ai richiedenti asilo: Boom di polemiche ...

