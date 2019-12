Ian Somerhalder | «Le responsabilità da padre»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ianin «V-Wars»Ianin «V-Wars»Ianin «V-Wars»Ianin «V-Wars»Ianin «V-Wars»Ianmi abbraccia, mi dà pacche sulle spalle e ci tiene sempre a sottolineare l’importanza delle donne nella sua vita, sia lavorativa che personale. Parla molto di clima e animali, ma pochissimo di se stesso. Nato in Louisiana, nel Sud degli Stati Uniti, e residente in California, l’ex star di The Vampire Diaries e Lost decide di entrare nella stanza in cui lo aspetto, in anticipo rispetto al nostro appuntamento, di offrirmi un caffè, e ringraziarmi per ben due volte di essere venuta in un hotel su Madison Avenue, a New York. È il mio lavoro, gli rispondo, ma lui scuote la testa. «No, grazie davvero, perché non pensavo neppure di riuscire a consegnare il mio progetto entro quest’anno, e invece siamo qui, io e te, a parlarne». Il progetto a cui ...

