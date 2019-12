Hera, la cagnolina ha perso la vita precipitando da una montagna (Di domenica 15 dicembre 2019) Sono terminate nel peggiore dei modi le ricerche di Hera, la cagnolona caduta da una montagna in un dirupo mentre stava passeggiando verso cima Mandriolo insieme ai suoi amici umani. I soccorritori non hanno ritrovato il corpo ma sono sicuri della morte del povero cane che, a quanto pare, deve essere morto sul colpo per i traumi subiti a causa della caduta. Hera, una bellissima cagnolona di 4 anni, non ce l’ha fatta. Da giorni la famiglia umana e i soccorritori la cercavano, nella speranza che si fosse salvata. E in molti su Facebook seguivano con apprensione la storia, certi che ci sarebbe stato un lieto fine. Ma così non è stato. L’esemplare femmina di pastora belga Malinois sabato scorso si era sporta troppo da un sentiero che doveva portarla insieme ai suoi amici umani verso cima ...

