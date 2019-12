DIRETTA Perugia Modena | risultato finale 3-1 | | dominio Sir | ora insegue Civitanova

LIVE Perugia-Modena 3-1 volley - Superlega in DIRETTA : gli umbri conquistano una vittoria importantissima e volano in seconda posizione. Leon incontenibile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Grazie per aver vissuto insieme a noi le intense emozioni di Perugia-Modena e buon proseguimento di serata. 20.02 Perugia vince meritatamente la sfida contro Modena e sale al secondo posto in solitaria alle spalle di Civitanova. Leon è stato un vero e proprio trascinatore. Incontenibile al servizio e in attacco. Gli emiliani troppo confusi in fase difensiva sono riusciti a conquistare solo un ...

LIVE Perugia-Modena 3-1 volley - Superlega in DIRETTA : gli umbri conquistano una vittoria importantissima. Leon incontenibile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-19 MUROOOOOOO PODRASCANIIIIIIIN!!!!! Perugia porta a casa una vittoria importantissima. 24-19 Disastro in difesa di Modena. Pallonetto lento di Leon si scontrano Pinali, Holt e Christenson e la palla termina giù. 23-19 MUUUUUROOOOOOO BEDNOOORZ!!! Modena prova il miracolo! 23-18 Mani fuori di Bednorz. 23-17 Atanasijevic sale tra le stelle per tirare giù una diagonale fortissima! 22-17 C’è il ...

LIVE Perugia-Modena 2-1 volley - Superlega in DIRETTA : umbri in vantaggio 10-7 nel quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-7 Il video check mostra che non c’è stato nessun tocco a muro. La partita si scalda con proteste da una parte e dall’altra. 11-6 Incredibile difesa di Perugia, Leon attacca forte la palla è out ma viene il tocco. 10-6 MUROOOOOOOOOO PODRASCANIIIIIIIN!!!! 9-6 Christenson serve al centro della rete. 8-6 Mani fuori di Anderson. 8-5 Pipe completamente fuori tempo con Bednorz che attacca ...

LIVE Perugia-Modena 2-1 volley - Superlega in DIRETTA : gli umbri vincono il terzo set 25-20 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28 Perugia è tornata ad essere aggressiva in attacco e compatta in difesa. Modena ha perso un po’ le misure e gli umbri si sono portati a casa un set molto importante. Attenzione, però, la partita è ancora apertissima. 25-20 Ci pensa Lanza che gioca un mani fuori perfetto!!! 24-20 Bellissimo attacco di Anderson che tira in parallela una palla staccatissima! 24-19 Perfetto pallonetto di ...

LIVE Perugia-Modena 1-1 volley - Superlega in DIRETTA : umbri in vantaggio 12-9 nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-10 Bednorz tiene a muro, Colaci lascia cadere convinto che sia fuori ma che sfiora la linea. 13-9 ACEEEEEEEEEEEEE LEOOOOOOOOON!!! Rossini non può contenere il bolide dai nove metri. 12-9 MUROOOOOOOOO LANZAAAAAAAA!!! Stampata in faccia a Zaytsev!!! 11-9 ACEEEEEEEEEEE LEOOOOOOOON!!!!! 10-9 Leon mette le ali e sale altissimo, tira giù una diagonale strettissima!!! 9-9 Mani out di Mazzone! 9-8 ...

LIVE Perugia-Modena 1-1 volley - Superlega in DIRETTA : gli emiliani conquistano il secondo set 25-18 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59 Modena ha lottato su tutti i palloni con grande determinazioni. Perugia ci ha provato ma nella seconda parte del parziale si è praticamente arresa. Gli umbri dovranno immediatamente resettare quanto accaduto per tornare nel match. 18-25 Primo tempo lisciato da Podrascanin, in contrattacco Anderson gioca con le mani del muro. 18-24 Mani fuori di Zaytsev. 18-23 ACEEEEEEEEE BEDNOOOORZZZZ!!!! ...

LIVE Perugia-Modena 1-0 volley - Superlega in DIRETTA : emiliani in vantaggio 16-13 nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-21 Regalo di Zaytsev dal servizio. 16-21 Primo tempo di Holt!!! 16-20 SILUROOOO DI LEOOOON!!!! Tira giù un pallone staccato da rete in maniera spettacolare. 15-20 ACEEEEEEEEEEEEEE MAZZONEEEEEEEEEEEEEEE!!!!! 15-19 MUROOOOO BEDNOOOORZZZZ!!!! 15-18 Modena difende e Zaytsev contrattacca!!!! 15-17 Martellata incredibile di Bednorz!!!! 15-16 Muro di Modena ma il video check mostra che la palla è fuori ...

LIVE Perugia-Modena 1-0 volley - Superlega in DIRETTA : gli umbri vincono il primo set 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 primo set fantastico, giocato a LIVElli altissimi. Perugia ha mostrato un grande gioco con Leon e Lanza decisamente ispirati. Tra gli emiliani Christenson ha fatto un po’ fatica e ha variato poco il gioco offensivo. 25-21 Intelligentissimo Leon! Palla staccata si appoggia sul muro per consentire ai suoi di rigiocarla, sul secondo attacco buca il muro di Modena. 24-21 Mani fuori di ...

LIVE Perugia-Modena 0-0 volley - Superlega in DIRETTA : umbri in vantaggio 9-5 nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-6 Anderson restituisce il favore. 10-6 Perugia sbaglia al servizio. 10-5 Christenson serve un brutto pallone per Zaytsev che non può far altro che appoggiare. Leon inarrestabile nel contrattacco. 9-5 Punto lunghissimo con un errore marchiano in difeso di Modena che serve un pallone troppo facile per Leon che mette giù. Giani chiama il primo time out. 8-5 Zytsev attacca forte ma out. Il video ...

LIVE Perugia-Modena volley - Superlega in DIRETTA : scontro diretto ad alta intensità - Zaytsev sfida Leon : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Modena, match valido per la 12esima giornata della Superlega 2019-2020. sfida di cartello quella tra gli umbri e gli emiliani che attualmente sono appaiati in seconda posizione con 25 punti a 4 lunghezze dalla capolista Civitanova. I ragazzi di coach Vital Heynen sono in un momento di forma strepitoso, vengono da sei vittorie consecutive. La ...

LIVE Tours-Perugia 0-2 volley - Champions League in DIRETTA. Gli umbri avanti anche nel terzo set set : 13-15 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-16 Pallonetto vincente di Cupkovic da 4 14-16 Errore al servizio Tours 14-15 Ancora Cupkovic da zona 4 13-15 Aceeeeeeeeeeeeeee Russoooooooooooooo 13-14 Murooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiin 13-13 Out il servizio Tours 13-12 Out il servizio di Plotnytskyi 12-12 Aceeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiii 12-11 Atanasijevic vincente da seconda linea 12-10 Muro di Tours su Plotnytskyi 11-10 Plotnyskyi ...

LIVE Tours-Perugia 0-1 volley - Champions League in DIRETTA. Che equilibrio nel secondo set : 15-15 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-23 Muroooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiin 17-22 Attacco vincente Atanasijevic da seconda linea 17-21 Invasione Russo 16-21 Ancora ace Plotnyskyi 16-20 Aceeeeeeeeeeeeee Plotniskyiiiiiiiiiiiii 16-19 Muroooooooooooo Leooooooooooooon 16-18 Out il servizio di Teryomenko 16-17 Diagonale vincente di Cupkovic che sta giocando una grande partita 15-17 Da fermo, con palla staccata da rete dopo la difesa di ...