Cambiamenti climatici | flop del Cop25 | Greta | non ci arrendiamo

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 15 dicembre 2019) La conferenza delle Nazioni Unite sul clima si è chiusa con una fumata nera. Le posizioni dei delegati dei 196 Paesi partecipanti allasono risultate troppo distanti per raggiungere anche solo un compromesso. A nulla sono serviti neanche i "tempi supplementari", ovvero i due giorni in più di confronto rispetto a quelli inizialmente previsti. Gli allarmi lanciati dalla comunità scientifica sui pericoli del riscaldamento globale sono rimasti inascoltati, nonostante le energie messe in campo anche dagli ambientalisti che da tempo hanno cercato di fare da megafono organizzando manifestazioni in tutto il mondo.Il nodo principale resta sempre l'art. 6 dell'Accordo di Parigi sul mercato del carbonio. Il vertice si è chiuso con una dichiarazione di intenti al ribasso e un generico appello a "fare sforzi più ambiziosi". La questione, cruciale per la sostenibilità ambientale, è stata ...

VittorioSgarbi : Dicono che i cambiamenti climatici stravolgeranno il nostro pianeta. Forse che le nomine di Bonafede e Di Maio a m… - PNGranParadiso : #11dicembre giornata della montagna I cambiamenti climatici interessano anche @PNGranParadiso, queste immagini del… - carlosibilia : Il #DecretoClima è il primo provvedimento per il contrasto ai cambiamenti climatici. Un provvedimento storico diven… -