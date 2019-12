Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Entusiasmante, impressionante, appassionante, commovente. Allegra, entusiasta, raggiante, gioiosa. Gigantesca oltre ogni irragionevole aspettativa. Questa è stata la piazza san Giovanni delle sardine a Roma, Anno domini 2019, addì sabato 14 dicembre, festa di san Giovanni della Croce e san Pompeo. Una data che potrebbe segnare uno spartiacque nella storia politica della repubblica.I numeri, innanzitutto, incredibilmente sottostimati. Il Corriere della Sera, in un servizio on line di Luca Zanini del 21 marzo 2010, a seguito della polemiche fra Berlusconi (che pretendeva di aver portato in piazza un milione di persone) e la questura (che ne accreditava 150 mila, in una pazza san Giovanni piena per quasi due terzi ma senza folla “pressata”) studiò la capienza delle piazze romane sedi di. 140 mila metri quadri il Circo Massimo, ...

Agenzia_Ansa : #Sardine avanti con la 'fase 2'. A Roma la prima convention #ANSA - fish_75 : RT @HuffPostItalia: Avanti, Sardine! Una manifestazione esaltante, una partecipazione sottostimata - HuffPostItalia : Avanti, Sardine! Una manifestazione esaltante, una partecipazione sottostimata -