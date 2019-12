Sarri | “Per il tridente servono i presupposti giusti”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 14 dicembre 2019) Juventus-Udinese, la conferenza stampa di Maurizio: “Se parlo del sorteggio di Champions non mando un grande segnale ai miei giocatori”. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Udinese, Maurizioha parlato della sfida contro i friulani e del futuro della squadra, con la stagione che entra nel vivo con la fase a eliminazione diretta della Champions League. Juventus-Udinese, la conferenza stampa di MaurizioNella prima parte della sua intervistaha ammesso le difficoltà della squadra nelle partite di campionato che seguono gli impegni europei. “Dobbiamo migliorare da questo punto di vista. Le partite di Champions portano via energie dal punto di vista mentale e nervoso ma bisogna fare un passo in avanti da questo punto di vista”. Il tecnico ha parlato poi di moduli e di atteggiamento della squadra, che molti ...

juventusfc : @Cristiano @PauDybala_JR @douglascosta @aaronramsey @emrecan_ @Udinese_1896 @ChampionsLeague ?? Maurizio Sarri: «Per… - juventusfc : ? REMINDER ? Alle 14 ??acceso per Mister #Sarri, conferenza stampa pre #JuveUdinese! LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : @Cristiano @PauDybala_JR @douglascosta @aaronramsey ?? Maurizio Sarri: «@emrecan_ ha vissuto una delusione forte e h… -