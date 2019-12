Popolare di Bari | Conte | “Silenzio di ieri? Ho dovuto essere omissivo per non creare

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) “mi è stato chiesto se avevamo intenzione di fare qualcosa per ladi. Io ho detto che al momento non c’era necessità di intervento. Per la prima volta, consapevolmente, sono stato. L’ho fatto per nonallarmi. I mercati erano aperti e poi per il segreto d’ufficio”. Così il premier Giusepperisponde alle domande dei cronisti sul commissariamento della Bancadie sul suo silenzio di venerdì al termine del vertice a Bruxelles. “Ero stato avvertito che era stata avviata una procedura in atto da parte di Banca d’Italia per il commissariamento, ma in quel momento non potevo dire altro. C’era già stata un’interlocuzione nelle settimane precedenti cheè diventata attuale. Quindi mi scuso con i cittadini”, ha concluso il presidente del Consiglio che ha poi illustrato gli ...

