Giovane legato a un albero e bastonato Tra i denunciati c' è anche l' influencer

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tiziana Paolocci Christina Bertevello avrebbe aiutato il fidanzato in una vendetta Guai per Christina Bertevello. L'di 23 anni è rimasta coinvolta in una brutta storia, che vede implicato in prima persona il fidanzato nel pestaggio di un diciottenne. Una vicenda avvenuta in provincia di Varese sulla quale stanno tentando di far luce gli investigatori dell'Arma, ma che ha ancora i contorni molto sfumati. Sembrerebbe infatti che il fidanzato della Bertevello, 22 anni, nata a Roma, dovesse dei soldi al ventiquattrenne, per un debito di droga. L'indagine della Procura ha infatti accertato che il 14 novembre i carabinieri erano intervenuti a Somma Lombardo, nei pressi di un hotel, dove il ventiduenne era stato rapinato, sotto la minaccia di una pistola, proprio dal ventiquattrenne nato a Milano, ma residente a Luinese, che era stato poi rintracciato dai militari e ...

