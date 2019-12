Cop25 | non solo Greta | chi sono i giovani che hanno partecipato

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) Si è conclusa la Cop 25, la Conferenza sul cambiamento climatico organizzata dalle Nazioni Unite a Madrid, a cuipreso parte, da lunedì 2 dicembre, i leader di circa 50 Paesi. Lavori chedurati due settimane e che, ancora una volta, rischiano di non portare ad alcun risultato concreto. Sebbene la parola d’ordine di quest’anno sia stata “urgenza”, le negoziazioni tra i diversi Paesi su temi come il mercato del carbonio, la Action agenda – che estende gli impegni anche ad aziende e città – e il Green climate fund – ovvero il fondo per aiutare i Paesi in via di sviluppo a far fronte all’emergenza climatica – continuano ad arrancare. Ancora una volta, a gridare ai grandi del Pianeta i rischi del climate change e a mettere pressione ai presidenti, funzionari e diplomatici riuniti alla COP,stati i, ragazze e ragazzi attivisti ...

